DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester - Warten auf US-Verbraucherpreise

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch den Handel beendet. Die Vortagesverluste wurden damit teilweise wieder aufgeholt. Teilnehmer sprachen von erhöhter Zurückhaltung vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag. Die Inflationsentwicklung dürfte weitere Hinweise auf den künftigen Zinskurs der US-Notenbank liefern, hieß es.

Tagesgewinner im SMI war die Aktie der UBS, die um 1,0 Prozent zulegte. Der europäische Bankenindex erholte sich um 0,9 Prozent. Er war am Dienstag regelrecht eingebrochen, weil Italien eine so genannte Übergewinnsteuer plant. Nun wurden weitere Details bekannt. Demnach hat die Regierung in Rom die geplante Sondersteuer auf Bankgewinne abgeschwächt und eine Kappung ins Spiel gebracht.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 11.082 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 13,55 (zuvor: 16,96) Millionen Aktien.

Nach den schwachen Handelsdaten am Vortag hat China nun fallende Verbraucherpreise ausgewiesen. Sie sind im Juli um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Daten sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits geben sie Anlass zur Sorge, dass das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ins Stocken gerät. Doch auf der anderen Seite könnte der von China ausgehende Deflationsdruck dazu beitragen, die Inflation in den USA und andernorts weiter zu verringern. Dies würde es den Zentralbanken erleichtern, die Leitzinsen bald nicht mehr zu erhöhen.

Unternehmensmeldungen waren zur Wochenmitte dagegen Mangelware. Für die Novartis-Aktie ging es um 0,8 Prozent aufwärts. Der Pharma-Konzern teilte mit, dass die Phase-3-Studien mit Remibrutinib zur Behandlung von Patienten mit chronischer spontaner Nesselsucht ihren primären Endpunkt erreicht haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2023 11:39 ET (15:39 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.