EQS-News: Diok One AG / Schlagwort(e): Personalie

Diok One AG: Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Daniel Grosch zum Vorstand der Gesellschaft und ernennt ihn zum CEO; erstmalige Bestellung von Christoph Krieger zum Vorstand und Ernennung zum CFO



09.08.2023 / 18:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diok One AG: Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Daniel Grosch zum Vorstand der Gesellschaft und ernennt ihn zum CEO; erstmalige Bestellung von Christoph Krieger zum Vorstand und Ernennung zum CFO Köln, 09.08.2023 - Der Aufsichtsrat der Diok One AG (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) hat in der Aufsichtsratssitzung vom heutigen Tage die Bestellung von Herrn Daniel Grosch zum Vorstand der Gesellschaft um weitere fünf Jahre verlängert und ihn zum Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer, CEO) ernannt. Daniel Grosch ist über seine Beteiligungsgesellschaft Diok Capital GmbH an der Gesellschaft beteiligt. Eine weitere wesentliche Personalentscheidung hat der Aufsichtsrat mit der Bestellung von Herrn Christoph Krieger zum weiteren Vorstand der Gesellschaft getroffen. Christoph Krieger ist bis zum 31. Juli 2026 zum Vorstand bestellt und wird sich maßgeblich mit der Finanzplanung der Gesellschaft befassen; er trägt den Titel Chief Financial Officer (CFO). Daniel Grosch, Vorstandsvorsitzender der Diok One AG: "Ich freue mich für weitere fünf Jahre als Vorstand der Diok One AG tätig zu sein und eine positive Entwicklung für unsere Share- und Stakeholder (mit-)gestalten zu dürfen. Besonders freue ich mich, dass der Aufsichtsrat mit Christoph Krieger einen außerordentlich engagierten und kompetenten Co-Vorstand für unsere Gesellschaft gewinnen konnte; unserer Zusammenarbeit sehe ich sehr gerne entgegen." Kontakt: Diok One AG Daniel Grosch Vorstand Kleingedankstraße 11a 50677 Köln Telefon +49 (0) 221 / 291 993 33 Telefax +49 (0) 221 / 291 993 34 Email info@diok-one.de



09.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com