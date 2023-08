PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten aus den USA dürften Investoren keine größeren Engagements eingegangen sein.

Im Fokus standen erneut Konjunkturdaten aus China. Dort sanken die Verbraucherpreise im Juli im Jahresvergleich. Es war der erste Rückgang der Jahresteuerungsrate seit Februar 2021.

Mit Blick auf die wichtigsten Aktienindizes der Region Mittel- und Osteuropa legte der Prager PX um 0,05 Prozent auf 1365,41 Punkte zu. Große Kursbewegungen unter den wichtigsten Indextiteln gab es nicht. So gewannen CEZ 0,1 Prozent, während die Aktien der Erste Group um 0,1 Prozent nachgaben.

Der Bux in Budapest gewann 0,29 Prozent auf 55 235,51 Zähler. Während die Anteilsscheine von OTP Bank um 1,3 Prozent nachgaben, stiegen die von Mol um 1,6 Prozent angesichts der Zuwächse bei den Ölpreisnotierungen.

In Polen reichten Zuwächse von über ein Prozent bei Orlen indes nicht, den Leitindex in der Gewinnzone schließen zu lassen: Der Wig-20 sank um 0,80 Prozent auf 2096,43 Punkte. Der breiter gefasste Wig hingegen stieg um 0,35 Prozent auf 69 991,47 Zähler.

Unter den Einzelwerten rückten CCC in den Fokus, nachdem der Einzelhändler Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte. Die Wertpapiere des Unternehmens legten um 1,2 Prozent zu.

In Moskau ging es ebenfalls hinauf. Dort legte der RTS-Index um 0,49 Prozent auf 1004,72 Punkte zu./sto/spo/APA/la/jha/

