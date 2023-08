DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

FRESENIUS - Der Gesundheitskonzern Fresenius hat seine Kinderwunschklinikgruppe Eugin Finanzkreisen zufolge zum Verkauf gestellt. Das Bad Homburger Unternehmen erwarte in diesen Tagen bindende Angebote für die Tochter mit einem 2023 erwarteten EBITDA von rund 30 Millionen Euro, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eugin könne dabei mit 400 bis 500 Millionen Euro bewertet werden. Finanzinvestoren wie etwa KKR, CVC sowie Mubadala aus Abu Dhabi zählten zu denjenigen, von denen eine Offerte erwartet wird. (Handelsblatt)

MERCEDES - Mercedes soll mindestens so effizient werden wie Konkurrent BMW. Das sagte Vorstandschef Ola Källenius sinngemäß bei einem Topmanagement-Meeting Ende Juni, wie vier Teilnehmer der Veranstaltung dem Handelsblatt bestätigten. Tatsächlich ist der Abstand zum direkten Rivalen groß. Pro Mitarbeiter generierte BMW im vergangenen Jahr 7 Prozent mehr Umsatz und 29 Prozent mehr Gewinn als Mercedes. Diese Differenz will Källenius nun mit Nachdruck eliminieren. (Handelsblatt)

HAUCK AUFHÄUSER - Die auf Finanzunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft J.C. Flowers lotet nach Informationen der FAZ einen Einstieg bei der Bank Hauck Aufhäuser Lampe aus, die sich unter dem chinesischen Aktionär Fosun zur gewinnträchtigsten Privatbank Deutschlands entwickelt hat. Die Verhandlungen, die sich dem Vernehmen nach in einem frühen Stadium befinden, kreisen um einen Minderheitsanteil. Anscheinend will auch Fosun als Aktionär an Bord bleiben. (FAZ)

NEXTWIND - Der gerade mal drei Jahre alte Berliner Windparkplaner Nextwind hat in einer Finanzierungsrunde 750 Millionen US-Dollar eingesammelt. Unter den Investoren sind neben dem US-Spezialisten Sandbrook Capital die beiden kanadischen Pensionsfonds Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) und Imco. "Das Investment ist ein positives Zeichen für den deutschen Markt. Und für uns ist es die Möglichkeit, unser Ziel zu erreichen, einer der großen grünen Stromproduzenten in Deutschland zu werden", zeigte sich Mitgründer Lars Meyer zuversichtlich. (Handelsblatt)

August 10, 2023

