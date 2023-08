Aurelius Softing DEMIRE DIC Asset - während der Carve Out Spezialist aus München ein "gigantisches Aktienrückkaufprogramm auflegen will, was möglicherweise das nahende Ende für die freien Aurelius Aktionäre einleuten könnte, kann Softing zum zweiten Mal dieses Jahr seine ertragsprognose erhöhen. Und bei DEMIRE ergibt eine freiwillige Neubewertung des Immobilienbestands einen Abschreibungsbedarf von bis zu 57 Mio EUR - nicht tragisch weil gleichzeitig FFO-Erwartung und erwartete Mietzahlungen für 2023 unverändert gelassen werden konnten. Und nach den eher enttäuschenden Halbjahreszahlen der DIC ...

