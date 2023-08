Der DAX dürfte sich am Donnerstag zunächst weiter erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 15.947 Punkte. Damit würde er sich weiter von der 100-Tage-Linie absetzen, nachdem er am Dienstag zeitweise bis auf 15.706 Punkte abgesackt war.Die Berichtssaison in Deutschland erreicht an diesem Donnerstag ihren Höhepunkt. Es berichten unter anderem HelloFresh, K+S, RWE, Deutsche Telekom, Thyssenkrupp, Evonik, Siemens, SMA Solar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...