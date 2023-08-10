The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.08.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2023
ISIN Name
USU68337AK75 OWENS-BROCKWAY 15/23 REGS
DE0001108702 BUNDANL.V.13/23NK OZSS
US773903AK55 ROCKWELL AUT 21/23
US91282CAF86 USA 20/23
US912828VS66 US TREASURY 2023
US912810EQ77 US TREASURY 2023 15.08
US928563AG03 VMWARE 21/23
US452327AK54 ILLUMINA INC. 18/23 ZO CV
DE000A1R07S9 K.F.W.ANL.V.13/2023
XS1565699763 RYANAIR 17/23 MTN
DE0001102325 BUNDANL.V.13/23
XS0955616320 INTL FIN. CORP. 13/23 MTN
JP560800BJ84 PHILIPPINES 18-23 9
US12673PAE51 CA INC. 2023
IT0005413684 ITALIEN 20/23
DE0001143576 BUNDANL. KPS 15.8.23
DE000NLB0QW7 NORDLB FESTZINSANL.37/17
US369550AW88 GENL DYNAMICS 16/23
DE000HLB0WH4 LB.HESS.-THR. IS.E.0513B
US298785HR03 EIB EUR.INV.BK 18/23
US94974BFN55 WELLS FARGO 13/23 MTN
US742718EB11 PROCTER GAMBLE 13/23
XS0174470764 HSBC BANK 03/33 MTN
US12594KAA07 CNH INDUSTRIAL 2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2023
ISIN Name
USU68337AK75 OWENS-BROCKWAY 15/23 REGS
DE0001108702 BUNDANL.V.13/23NK OZSS
US773903AK55 ROCKWELL AUT 21/23
US91282CAF86 USA 20/23
US912828VS66 US TREASURY 2023
US912810EQ77 US TREASURY 2023 15.08
US928563AG03 VMWARE 21/23
US452327AK54 ILLUMINA INC. 18/23 ZO CV
DE000A1R07S9 K.F.W.ANL.V.13/2023
XS1565699763 RYANAIR 17/23 MTN
DE0001102325 BUNDANL.V.13/23
XS0955616320 INTL FIN. CORP. 13/23 MTN
JP560800BJ84 PHILIPPINES 18-23 9
US12673PAE51 CA INC. 2023
IT0005413684 ITALIEN 20/23
DE0001143576 BUNDANL. KPS 15.8.23
DE000NLB0QW7 NORDLB FESTZINSANL.37/17
US369550AW88 GENL DYNAMICS 16/23
DE000HLB0WH4 LB.HESS.-THR. IS.E.0513B
US298785HR03 EIB EUR.INV.BK 18/23
US94974BFN55 WELLS FARGO 13/23 MTN
US742718EB11 PROCTER GAMBLE 13/23
XS0174470764 HSBC BANK 03/33 MTN
US12594KAA07 CNH INDUSTRIAL 2023