Am Tag vor den wichtigen US-Inflationsdaten ging es auf und ab am deutschen Aktienmarkt. Nach einer Stabilisierung am Dienstag an der wichtigen 15.700er Marke vollzog der Dax am Mittwoch postwendend eine Erholungsrally. Mutige Dip-Käufer schoben den deutschen Leitindex noch oben, nachdem dieser tags zuvor noch auf ein Vierwochentief gefallen war. Bis auf wenige Punkte rückte ...

