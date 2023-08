16000 im DAX zieht weiter an doch der Nasdaq bremst die Stimmung an der Börse. Neue Tradingideen am 10.08.2023 für Deinen Handel. Support um 15700 hat gehalten Das Video zur Analyse ist hier abgelegt: Der optische Aufwärtstrend ab dem Support an der 15.700 war gestern Morgen nicht zu übersehen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...