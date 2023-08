SMA Solar hat soeben sein Finanzergebnis für das erste Halbjahr präsentiert. Die operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind beträchtlich, sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn hat man sich deutlich steigern können. In einer ersten Reaktion allerdings fällt die Aktie: Analysten hatten einen noch höheren Gewinn erwartet.Der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland kommt in diesem Jahr gut voran. Insbesondere bei der Installation von Solaranlagen liegt man weit über dem Plan: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...