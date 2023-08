Hannover (www.anleihencheck.de) - Bereits zum Ende der letzten Woche kommunizierte die deutsche Bundesbank, dass Einlagen der öffentlichen Haushalte bei der deutschen Notenbank ab dem 01. Oktober nicht mehr verzinst werden, so die Analysten der Nord LB.Im September 2022 habe die EZB eine bis dahin geltende Zinsobergrenze für staatliche Einlagen bei den EUR-Notenbanken zeitweise außer Kraft gesetzt. Ziel dieser Maßnahme sei es damals gewesen, den Repo-Markt zu stabilisieren und einen abrupten Abfluss von Kapital in die Finanzmärkte zu vermeiden. Erste Auswirkungen dieser Entscheidung habe in den letzten Tagen bereits in der Bewegung der deutschen Renditestrukturkurve beobachtet werden können. Inländische Staatseinlagen in Höhe von rund EUR 50 Mrd. würden auf den Markt und führten am kurzen Ende der Kurve zu fallenden Renditen drängen. ...

