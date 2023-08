Anzeige / Werbung

Trulieve Cannabis legte am gestrigen Mittwoch (09.08.) die Ergebnisse für das 2.Quartal 2023 vor. Überzeugen konnte das Unternehmen mit den Zahlen zwar nicht, lagen sie mitunter deutlich unter denen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Doch sie fielen unterm Strich dann doch besser aus, als im Vorfeld erwartet bzw. befürchtet wurde.

Die nächsten Tage werden zeigen, wie sich die Marktakteure nach den Zahlen positionieren. Für die Aktie geht es aus charttechnischer Sicht um viel, steckt sie doch inmitten eines Bodenbildungsversuches…

Trulieve Cannabis gab den Umsatz für das 2. Quartal 2023 mit 281,8 Mio. US-Dollar an, nach 313,8 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2022. Das Unternehmen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -406,8 Mio. US-Dollar aus, nach einem Nettoverlust in Höhe von -24 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2022. In unserer nächsten E-Mail-Ausgabe werden wir detaillierter auf die Zahlen eingehen.

Der Blick auf den oberen Chart zeigt deutlich, dass Trulieve Cannabis seit geraumer Zeit den Versuch unternimmt, im Bereich von 4 US-Dollar einen tragfähigen Boden auszubilden. Ein vielversprechender Versuch, sich entscheidend von den 4 US-Dollar zu lösen, scheiterte im Juli, als es für die Aktie kurzzeitig über die 5 US-Dollar ging.

Aus charttechnischer Sicht darf die Aktie nicht mehr unter die Zone 4,0 US-Dollar / 3,7 US-Dollar abtauchen, anderenfalls wäre das Thema Bodenbildung vom Tisch. Um wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss Trulieve Cannabis nachhaltig über die 5 US-Dollar vorstoßen.



Enthaltene Werte: CA89788C1041