Schwalbach (ots) -Lenor Wäscheparfüm ist ideal für Liebhaber:innen von Wäsche mit extralangem Frischeduft. Die Non-stop Frische hält auch bei einem aktiven Alltag bis zum Ende des Tages, sodass du dich den ganzen Tag lang frisch fühlst. Durch die individuelle Dosierung kann jeder die Duftintensität selbst regulieren - jetzt sogar noch einfacher: dank recycelbarer Kartonverpackung mit neuer Dosierkappe und intuitiver Anleitung zur Verwendung.Die neue Kartonverpackung: einfach nachhaltigAb September ist das gesamte Sortiment des Lenor Wäscheparfüms inkl. der Unstoppables Varianten in einer vollständig recycelbaren Kartonverpackung erhältlich. Die neue Verpackung besteht aus Karton aus FSC® MIX-zertifizierten Wäldern sowie recycelten Materialien und ist vollständig über das Altpapier recycelbar. Wenn alle deutschen Benutzer:innen von Lenor Wäscheparfüm auf die neue Kartonverpackung umsteigen, spart das pro Jahr bis zu 390 Tonnen Plastik. Um die Frischeperlen vor Feuchtigkeit zu schützen, befindet sich auf der Innenseite der Packung eine dünne Kunststofffolie (weniger als 5 % des Gesamtgewichts). So ist die Papierverpackung im Papierkreislauf wiederverwertbar und einfach nachhaltig.Das ist nicht der einzige Vorteil: Die Auswahl des passenden Duftes ist noch einfacher, da man den Frischeduft auch durch die geschlossene Verpackung wahrnehmen kann. In der abnehmbaren Kappe befindet sich eine Dosieranleitung, mit der die Dosierung der Duftperlen denkbar einfach mithilfe praktischer Markierungen funktioniert - je nach persönlicher Präferenz der Duftintensität.Non-stop Frische den ganzen Tag und für alle TextilienVom abwechslungsreichen Büroalltag über die aktive Elternzeit bis hin zum Dinner und Drink mit Freund:innen spätabends: Dank dem Lenor Wäscheparfüm profitiert man den ganzen Tag lang von frisch duftender Kleidung und einem Gefühl der Sicherheit. Dabei ist es egal, aus welchem Material die Lieblingsstücke sind. Wäscheparfüm eignet sich für alle Textilien, auch für Sport- und Funktionskleidung, Wolle und Seide, und kann so bedenkenlos jeder Wäsche hinzugefügt werden.Das Lenor Wäscheparfüm ist die ideale, unkomplizierte Ergänzung für die Wäscheroutine und sorgt für Non-stop Frische den ganzen Tag. Es ist in den passenden Düften zum Lenor Weichspüler "Goldene Orchidee", "Amethyst Blütentraum", "Aprilfrisch" sowie "Pfingstrose & Hibiskusblüte" erhältlich. Darüber hinaus gibt es die Lenor Unstoppables Varianten "Dreams", "Fresh", "Duft von Ariel" und "Fresh Sensations" für den extra Frischekick. Für eine milde, aber trotzdem lang anhaltende Frische gibt es seit Kurzem das Lenor Light Wäscheparfüm in den Duftrichtungen "Frische Baumwollblüte" und "Lavendel und Seidenbaumblüte". Die unverbindliche Preisempfehlung startet bei allen Duftrichtungen ab 3,99 EUR für 160 g.*Pressekontakt:Björn Sievers, Brand Communications Germany, Austriaand SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr.Proper, Antikal)Tel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail:sievers.b.1@pg.comVivienne Hödl, Ketchum Austria GmbH, Guglgasse 7/9, 1030 WienMobil: +43 664 808 69 1119, E-Mail: vivienne.hoedl@ketchum.atOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5577463