DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

DEKA MTN IS.S.7764 DE000DK010C9 BAW/UFN

DEKA FESTZINS ANL 19/26 DE000DK0JS98 BAW/UFN

DEKA FESTZINS ANL 20/30 DE000DK0T111 BAW/UFN

DEKA IHS MTN S 7732 DE000DK0T186 BAW/UFN

DEKA MTN IS.S.7704 DE000DK0T1E6 BAW/UFN

DEKA MTN IS.S.7718 DE000DK0T1U2 BAW/UFN

DEKA MTN IS.S.7719 DE000DK0T1V0 BAW/UFN

DEKA MTN IS.S.7738 DE000DK0T2E4 BAW/UFN

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken