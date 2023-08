Bonn (www.fondscheck.de) - Aktienkurse von Unternehmen wie Apple und Microsoft sind in diesem Jahr stark gestiegen und haben neue Allzeithochs erreicht, so die Experten von Wagner & Florack.Ein Grund für viele Analysten, den iPhone-Erfinder mit einem Börsenwert von rund 3 Billionen US-Dollar als zu teuer zu beurteilen. Dem widerspreche Dominikus Wagner, Firmengründer und Fondsmanager: "Apple ist nicht teuer, sondern eher günstig, wenn man die Firma unternehmerisch richtig bewertet." Damit bleibe das weltweit wertvollste Unternehmen die größte Position im Wagner & Florack Unternehmerfonds (ISIN DE000A2H9BB2/ WKN A2H9BB), den Wagner zusammen mit Dr. Dirk Schmitt manage. Sie würden in ausgewählte Qualitätsunternehmen investieren, die profitabel, robust und zugleich beständig wachsen würden. ...

