Die anhaltende Dollar-Stärke macht dem Euro zu schaffen. Das Währungspaar EURUSD scheiterte zuletzt mehrfach beim Versuch, die Marke von 1,10 USD nachhaltig zu überwinden. Im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Nachmittag kommt es zum nächsten Versuch. Die Gemeinschaftswährung kostet am Donnerstagmorgen 1,1020 USD. Neben dem robusten US-Dollar belasten ebenfalls die trüben Aussichten in der ...

