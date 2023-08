Monatelang ging es tendenziell abwärts mit den Gaspreisen in Europa. Doch am Mittwoch explodierte der auch für Deutschland maßgebliche Erdgas-Future zeitweise um 40 Prozent. BÖRSE ONLINE checkt, was dahinter steckt und gibt einen Ausblick, wie es bis zum nächsten Winter weitergehen könnte mit dem Gaspreis. Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch wegen Angebotssorgen stark gestiegen und hat zeitweilig das höchste Niveau seit April 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...