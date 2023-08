Die Inflation in den USA steigt wieder auf 3,2 Prozent. Im Juni hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen, doch Experten hatten die Inflation im Juli sogar auf 3,3 Prozent geschätzt. Und so reagieren Aktien, Wall Street, Dollar, Edelmetalle, Kryptowährungen. Die Inflation in den USA ist wieder auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,2 Prozent nach 3,0 Prozent im Juni, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington ...

