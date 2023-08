Der aktivistische Investor Petrus Advisers, der u.a. auch Anteile an EVN, CA Immo, Immofinanz, Wienerberger hält, hat nun ein weiteres Investment in Österreich getätigt, und zwar wurde ein Anteil in Höhe von 2,8 Prozent an der BKS Bank erworben. Verkäufer des Anteils ist die Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. Die Semperit Gruppe hat im 1. Halbjahr 2023 mit ihren fortgeführten Geschäftsbereichen einen Umsatz von 374,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 43,7 Mio. Euro erreicht. "Dies liegt wie erwartet unter den vergleichbaren Vorjahreswerten (-5,2 Prozent beim Umsatz und -18,9% beim EBITDA), stellt im herausfordernden Marktumfeld allerdings eine durchaus solide Performance dar", so das Unternehmen. (Der Input von BSNgine für den ...

