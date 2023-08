Boomi erhält die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien assistentengesteuerte Integration, Vision, Roadmap, Partner-Ökosystem sowie Preisflexibilität und Transparenz

Referenzkunden geben gute Noten für die Preisvorhersehbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Boomi und loben die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit der Integration

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, wurde in Forrester Wave: Integration Platforms As A Service, Q3 2023 mit der höchstmöglichen Punktzahl als "Strong Performer" für das Kriterium der assistentengesteuerten Integration in der Kategorie Current Offering und für die Kriterien Vision, Roadmap, Partner-Ökosystem sowie Preisflexibilität und Transparenz in der Kategorie Strategy ausgezeichnet.

Im Forrester-Bericht heißt es: "Die starke Vision von Boomi betont die Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch APIs, ereignisgesteuerte Architektur, demokratisierte Integration und KI zur Verbesserung der iPaaS-Benutzererfahrung (UX). Kunden von Boomi haben Zugang zu einer Vielzahl von globalen und regionalen Service-Integratoren mit starken Boomi-Partnerschaften. Die Preisstruktur und das modulare Produkt sind flexibel und entsprechen dem gelieferten Wert."1

Darüber hinaus lobt der Bericht die Boomi Plattform für ihre "stark geführten Integrationsprozesse, mit Vorschlägen für die nächsten Schritte und Datenmappings für den Aufbau von Grund auf. Sie unterstützt auch die Erstellung von produktfähigen Vorlagen, die für die Wiederverwendung konfiguriert werden können, indem Sie einfach Eingabeparameter für eine neue Instanz eingeben. Referenzkunden geben gute Noten für die Preisvorhersehbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Boomi. Sie loben auch die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit der Integration."

Laut dem Forrester-Bericht "nimmt die Bedeutung der Integration weiter zu. Die Ausbreitung von Software-as-a-Service (SaaS) und der funktionsorientierte Einkauf erfordern eine Integration, um die Anwendungen der verteilten Anbieter zu koordinieren. API-gestützte Architekturen erfordern eine Integration, um technische Dienste in Geschäftsbereichsdienste zu orchestrieren und eine Vielzahl von Kundenkanälen zu unterstützen. Die wachsende Nachfrage nach Automatisierung führt dazu, dass Teams iPaaS in ihre Toolbox für Automatisierungslösungen aufnehmen. IT-Führungskräfte nutzen die Integration, um Legacy-Systemen, die mit Cloud-nativen und Echtzeit-Architekturen nicht mithalten können, neues Leben einzuhauchen und so eine teure Umstellung von Systemen zu vermeiden, in denen komplexe Geschäftslogik über Jahre hinweg integriert ist."

Als Ergebnis dieser Trends empfiehlt Forrester, dass iPaaS-Kunden Anbieter suchen, die "moderne Anwendungsarchitekturen ermöglichen, eine Automatisierungsstrategie unterstützen und die Integration demokratisieren".

Die preisgekrönte Low-Code Boomi Platform die einzige Cloud-native, vollständig bedarfsgesteuerte iPaaS der Branche- ermöglicht es Kunden, durch die Bereitstellung von End-to-End-Services einfacher und schneller als je zuvor zu modernisieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, einschließlich Anwendungsintegration, Stammdatenverwaltung, API-Verwaltung, Workflow-Automatisierung, Ereignisgesteuerte Integration und B2B/EDI-Netzwerkverwaltung.

"Dank der Schnelligkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der geringeren Gesamtbetriebskosten vertrauen rund 20,000 Kunden weltweit in verschiedenen Branchen auf die Boomi-Plattform, um schnelle und vollständige Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Unsere Plattform verfügt über die gesamte Bandbreite an Funktionen, die Unternehmen benötigen, um die heutigen Modernisierungsengpässe zu beseitigen und die Verwirklichung ihrer digitalen Transformationsziele zu beschleunigen."

Als kategorieführendes, globales SaaS-Unternehmen verfügt Boomi über eine wachsende Gemeinschaft von mehr als 100,000 Mitgliedern und eine der größten Reihen von globalen Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen.

Boomi wurde kürzlich in die Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 Listen als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgenommen und hat außerdem drei internationale Stevie® Awards gewonnen, für das Unternehmen des Jahres (zwei Jahre in Folge) und Produktinnovation; den Gold Globee® Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS); den Merit Award for Technology in der Kategorie Cloud Services; den Stratus Award als Global Leader in Cloud Computing 2022 und Boomi erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung für zwei aufeinanderfolgende Jahre im CRN Partner Program Guide, einer definitiven Liste der bemerkenswertesten Programme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten.

Lesen Sie The Forrester Wave: Integration Platforms As A Service, Q3 2023.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern einschließlich Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu managen und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

____________________

1The Forrester Wave: Integration Platforms As A Service, Q3 2023

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

