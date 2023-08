Von 40 bis 34 € sind es bereits fast 15 % und 30/32 € müssten als neue Kaufbasis ausreichen.In Dresden wird die Chip-Erweiterung etwa 4 bis 4,5 Mrd. € kosten. In Asien entsteht für den gleichen Betrag eine weitere Chipfertigung. INFINEON steht damit im großen Rahmen der Chipprojekte von INTEL und TSMC in Magdeburg und Dresden. Das Ergebnis ist ähnlich: Am Ende wird die Chip-Produktion von INFINEON inklusive der Investitionen in den USA auf um 70 bis 75 % steigen. Die sehr guten Zahlen von INFINEON bestrafte der Markt dennoch mit dem bezeichneten Abschlag. Wie aufstellen? Der genannte Boden führt zu einem KGV für INFINEON von voraussichtlich 11,5 bis 12 per 2024. Wichtigster Kunde für INFINEON ist die Autoindustrie, womit klar ist: Der Zulieferer orientiert sich an den Kunden mit deren Investitionen im Ausland.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 32! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 32 u. a.:++ Die KI-Blase gleicht der Dotcom-Blase++ UNITED INTERNET - Neuer Partner, aber weiterhin kein Geld++ WALL STREET - Der Immobilienmarkt ist nicht zu schlagen++ SIEMENS ENERGY bleibt die Horror-Story der dt. Energieszene++ MONSTER BEVERAGE - Wo liegt die Kaufbasis?++ Warren Buffett wird erneut als klügster Investor gefeiertIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info