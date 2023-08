Wien (www.fondscheck.de) - Der Hype um die künstliche Intelligenz hat manchen Aktien einen erstaunlichen Höhenflug beschert, so die Experten von "FONDS professionell".Doch sei die Bewertung dieser Titel gerechtfertigt? Portfoliomanager Hans-Peter Schupp habe da so seine Zweifel.Der Bad Homburger Vermögensverwalter Hans-Peter Schupp warne Anleger vor übertriebener Wachstumseuphorie. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 200, wie es zwischenzeitlich etwa die Aktie des US-amerikanischen Chipentwicklers NVIDIA aufgewiesen habe, sei nur mit "Fantasie, noch mehr Fantasie und noch viel mehr Fantasie" zu rechtfertigen, schreibe der Portfoliomanager in einer Marktanalyse. Investoren hätten an ein "geradezu unendliches Wachstum" geglaubt. ...

