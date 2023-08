Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchener Vermögensmanager Do Investment ordnet die Führungskompetenzen im Portfoliomanagement neu, so die Experten von "FONDS professionell".Annika Wacker verantworte zukünftig als Head of Real Assets den gesamten Bereich der Sachwerteinvestitionen mit Schwerpunkt auf Agrarinvestitionen, vorrangig in den Ländern Rumänien und Uruguay. ...

