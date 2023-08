Der Teilerfolg von Ripple Labs im Rechtsstreit mit der SEC hat im Juli für einen Kurssprung am Kryptomarkt gesorgt. Fast vier Wochen später hat die Aufsichtsbehörde doch noch angekündigt, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen will. Die Marktteilnehmer überrascht das nicht - zumindest reagieren die Kurse kaum auf diese Meldung.Laut übereinstimmenden Medienberichten will die SEC gegen Teile der Entscheidung eines New Yorker Bezirksgerichts aus dem Vormonat in Berufung gehen. Das Urteil von Richterin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...