Die Schlagzeilen werden meist von den großen Unternehmen dominiert. Kleinere Aktien mit großem Potenzial werden darum leicht übersehen. €uro am Sonntag hat zehn Geheimfavoriten herausgepickt, die bis zu 20 Prozent Dividendenrendite und 100 Prozent Kurspotenzial bieten. Die Auswahl ist riesig: Fast 400 deutsche Unternehmen werden an der Frankfurter Wertpapierbörse in Prime und General Standard gehandelt. Die Riesen SAP und Siemens sind mehr als 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...