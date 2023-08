EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Delticom veröffentlicht Halbjahresbericht 2023: Umklassifizierungen im Umsatz, Steigerung des operativen EBITDA Hannover, den 10. August 2023 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, veröffentlicht heute den Bericht für das erste Halbjahr 2023. Bruttowarenvolumen (GMV) betrug 244 Mio. € (H1 2022: 253 Mio. €)

Umsatz nach Umklassifizierung in Höhe von 198 Mio. € (H1 2022: 220 Mio. €)

Steigerung des operativen EBITDA um 8,1 % Die Delticom AG hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf eine weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft konzentriert und konnte das operative EBITDA von 6,7 Mio. € auf 7,2 Mio. € steigern. Nach Ablauf der ersten sechs Monate liegt das operative EBITDA damit auf Planniveau. Hinsichtlich des europäischen Ersatzreifenmarkts wurden gemäß Marktdaten der ETRMA für die Reifenindustrie im volumenmäßig größten Teilsegment Consumer-Reifen (Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen) im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022 auf Halbjahressicht 12 % weniger Reifen von der Industrie an den Handel abgesetzt. Dabei wurde für Pkw-Sommerreifen ein Minus von 11 % registriert, während sich der Absatz an Winterreifen um 32 % verringerte. Der Absatz an Ganzjahresreifen lag auf Vorjahressniveau. Die eingetrübte Verbraucherstimmung machte sich im H1 2023 auch im heimischen Onlinehandel bemerkbar. Gemäß dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e. V. (bevh) liegt der E-Commerce-Umsatz nach Ablauf der ersten sechs Monate des laufenden Jahres um 13,7 % unter Vorjahr. In einem herausfordernden Markumfeld erzielte die Delticom AG in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 198 Mio. € (H1 2022: 220 Mio. €). Im laufenden Jahr wurde das bisherige Shopgeschäft durch Plattformgeschäft erweitert. Die Gesellschaft stellt hierbei die technische Infrastruktur und ihr Vertriebs- und Prozess-Know-how zur Verfügung, um externen Dritten den Online-Warenabsatz an private und gewerbliche Endkunden der Delticom zu ermöglichen. Hierdurch kommt es zu einer teilweisen Verlagerung des Shopgeschäfts auf Plattformgeschäft. Für den verlagerten Umsatzanteil realisiert die Gesellschaft entsprechend Provisionserträge. Der Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus dieser Umklassifizierung. Das Bruttowarenvolumen beläuft sich im H1 2023 auf 244 Mio. € (H1 2022: 253 Mio. €, -3,8 %). Im zweiten Quartal 2023 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Umsatz in Höhe von 120 Mio. € (Q2: 129 Mio. €). Auch hier wirkte sich das Plattformgeschäft und die entsprechende Umklassifizierung im Umsatz aus. Während sich die Nachfrage der privaten Endkunden in dem entsprechenden Zeitraum stabilisierte, fiel das Geschäft mit gewerblichen Endkunden vor dem Hintergrund der Marktsituation im Vorjahresvergleich etwas schwächer aus. Das Bruttowarenvolumen für das zweite Quartal liegt mit 148 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (Q2 2022: 148 Mio. €). Damit ist es bis zum Ende des zweiten Quartals nicht gelungen, die rückläufige Geschäftsentwicklung des Q1 vollständig aufzuholen. Aufgrund der Marktsituation verschiebt sich die europäische Nachfrage im Vorjahresvergleich im Geschäft mit Sommerreifen im Jahresverlauf weiter nach hinten. Die Bruttomarge (Handelsspanne ohne sonstige betriebliche Erträge) wurde von 21,2 % auf 22,9 % gesteigert. Die Verbesserung geht mit einem veränderten Sales-Mix einher. Inflationsbedingt hat sich zudem die Nachfrage nach preisgünstigen Qualitätsreifen erhöht. Im Verhältnis zur Gesamtleistung in Höhe von 215 Mio. € (H1 2022: 239 Mio. €) betrug der Rohertrag 29,1 % (H1 2022: 27,6 %). Aufgrund der Entwicklung des Plattformgeschäfts in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres geht die Delticom AG davon aus, dass sich im Gesamtjahr ein Umsatzvolumen von rund 30 Mio. € von den Shops verlagern wird. Daher passt die Gesellschaft ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 hinsichtlich des Umsatzes um diesen Betrag an. Das Unternehmen erwartet für den Umsatz im Gesamtjahr nunmehr eine Spanne zwischen 470 Mio. € und 504 Mio. € (zuvor: 500 Mio. € bis 534 Mio. €). Die Verlagerung von Teilen des Shopumsatzes hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Profitabilität des Konzerns. Für das operative EBITDA im Gesamtjahr wird unverändert eine Spanne von 14 bis 18,9 Mio. € angestrebt (H1 2023: 7,2 Mio. €). Der Bericht für das erste Halbjahr 2023 steht auf der Internetseite www.delti.com im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung.





Delticom-Konzern - Wesentliche Kennzahlen H1/23 H1/22 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 244 253 -3,8 Umsatz Mio. € 198 220 -10,0 Gesamtleistung Mio. € 215 239 -10,0 Bruttomarge % 22,9 21,2 1,7 Rohertrag Mio. € 62,7 65,9 -4,9 EBITDA Mio. € 6,8 8,9 -23,5 Operatives EBITDA Mio. € 7,2 6,7 8,1 EBITDA-Marge % 3,4 4,0 -0,6 EBIT Mio. € 3,2 4,3 -26,4 Periodenüberschuss Mio. € 1,5 2,8 -45,7 Ergebnis je Aktie € 0,10 0,19 -45,7 Bilanzsumme Mio. € 236 231 1,9 Vorräte Mio. € 82,0 84,0 -2,4 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 89,4 97,8 -8,5 Investitionen Mio. € 2,2 1,2 82,3 Eigenkapital Mio. € 41,3 39,6 4,4 Eigenkapitalquote % 17,5 17,1 0,4 Eigenkapitalrendite % 3,7 7,2 3,4 Liquidität Mio. € 2,5 4,8 -48,2 Operativer Cashflow Mio. € -0,9 -11,2 92,1







Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und über 40.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 67 Ländern betreibt die Gesellschaft 348 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber rund 19 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 30.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 509 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 178 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com





