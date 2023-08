Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Fondshandel an der Börse Frankfurt spielt die lange Zeit den Markt dominierende Frage nach der Zinspolitik der Notenbanken erst mal keine Rolle mehr, so die Deutsche Börse AG."Die USA sind am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angekommen. Wie lange die Leitzinsen auf ihrem erhöhten Niveau bleiben, ist noch nicht raus, es interessiert aktuell aber auch niemanden mehr", konstatiere Jan Duisberg von der ICF Bank, der bezüglich dieser Frage bei den Anleger*innen ein "gewisses Schulterzucken" beobachte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...