25 Prozent ging es für Palantir nach dem jüngsten Hoch abwärts. Nach den Quartalszahlen am Montagabend hatte der Verkaufsdruck noch mal zugenommen: Am Dienstag und Mittwoch fiel der Aktienkurs des US-Datenanalyse-Unternehmens jeweils deutlich. Tech-Fondsmanagerin Cathie Wood hat sich davon offenbar nicht aus der Ruhe bringen lassen.Vielmehr hat die ARK-Gründerin mit ihren Fonds einmal mehr in der Schwäche zugriffen. Am gestrigen Mittwoch, 9. August, wurden Käufe für diverse ARK-ETFs im Umfang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...