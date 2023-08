Europaweit haben die Zinsen für Baudarlehen in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich angezogen. Die Auswirkungen auf die Immobilienmärkte in verschiedenen Ländern sind aber sehr unterschiedlich. Dies zeigt eine Analyse der Immobilienmärkte in sieben ausgewählten europäischen Ländern der AVIV Group, zu der auch immowelt gehört. Demnach sind in fünf von sieben untersuchten Ländern die Durchschnittspreise von Kaufimmobilien trotz schlechterer Finanzierungsbedingungen gestiegen. Die Ausnahme bildet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...