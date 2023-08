Die ambitionierten Infrastruktur- und Konjunkturpakete von US-Präsident Joe Biden zur Ansiedlung von Industriearbeitsplätzen einerseits, zum Ausbau erneuerbarer Energien andererseits zeigen Wirkung. Um in den weiteren Genuss der großzügigen Fördermittel und Steuerrabatte zu kommen, wird First Solar im Süden der USA ein riesige Fabrik errichten.Entstehen soll das 1,1 Mrd. Dollar schwere Investitionsvorhaben in Louisiana. Die Megafabrik soll das inzwischen fünfte vollintegrierte Fertigungswerk zur ...

