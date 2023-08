München (ots) -Die SPD führt die Bundesregierung zwar an, aber in den Umfragen hat sie von den Ampel-Parteien am meisten Federn lassen müssen. Aktuell steht sie nur auf Platz Drei in der Sonntagsfrage. Das ist ein Novum in Deutschland - und kein gutes Zwischenzeugnis für die Sozialdemokraten. Zwar erklärt die SPD, ihre Popularitätsprobleme seien rein kommunikativ, doch scheinen sie tiefer zu liegen. Von der Unsicherheit in der Bevölkerung und den Streitigkeiten in der Koalition profitiert vor allem die AfD.Wie will sich die SPD aus ihrem Tief wieder befreien? Mit welchen Themen und Initiativen will die Partei die Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Und: Schafft es Bundeskanzler Olaf Scholz, wie angekündigt, die Werte der AfD bis zur nächsten Bundestagswahl zu halbieren?Zu diesen und weiteren Themen begrüßt Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, am Sonntag, den 13. August, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Sendung wird um 14:00 Uhr auf tagesschau24 zu sehen sein sowie um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Ihre Chance, Saskia Esken zu befragen: Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an die Co-Parteivorsitzende der SPD im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es voraussichtlich ab 13:15 Uhr im Livestream auf dem Facebook-Account und YouTube-Kanal der "tagesschau". Das ARD-Sommerinterview und das "Frag selbst!" finden Sie zusammen kurz nach der Sendung auf tagesschau.de.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:27. August 2023: Friedrich Merz (CDU)3. September 2023: Christian Lindner (FDP)10. September 2023: Alice Weidel (AfD)Redaktion: Moritz RödlePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5577912