PTA-News: Medigene AG: Medigene AG berichtet über das zweite Quartal und veröffentlicht Halbjahresbericht 2023 am 17. August 2023

Planegg/Martinsried (pta/10.08.2023/17:30) - Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard), ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird am Donnerstag, den 17. August 2023, die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate für die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt geben.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2023 auf der Website von Medigene wird das Unternehmen am selben Tag um 15 Uhr MEZ / 9 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten. Im Anschluss an die offizielle Präsentation des Managements findet eine Fragerunde statt.

Nachstehend finden Sie alle Angaben zur Telefonkonferenz und zum Webcast:

Datum 17. August 2023 Zeit 15:00 Uhr MEZ (9:00 Uhr ET) Registrierung Telefonkoferenz: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register? confirmationNumber=1585591&link ( https://services.choruscall.it/ DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1585591& linkSecurityString=250613ca4 ) SecurityString=250613ca4 ( https:// services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/ register?confirmationNumber=1585591& linkSecurityString=250613ca4 ) Webcast: Nehmen am Live-Webcast unter https://media.choruscall.eu/mediaframe /webcast.html?webcastid=qeSuvzrk teil Konferenz-ID: 20230660

Die Teilnehmer können sich vorab registrieren und erhalten über den obigen Registrierungslink für die Telefonkonferenz die entsprechenden Einwahldaten für einen einfachen und schnellen Zugang zur Telefonkonferenz.

Bitte wählen Sie sich bereits 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein, um einen pünktlichen Start zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass die Telefonkonferenz und der Webcast in englischer Sprache stattfinden wird.

Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Webcasts (in deutscher und englischer Sprache) im Bereich Investoren & Medien auf der Medigene-Website verfügbar sein: https://www.medigene.de/investoren-medien/ berichte-praesentationen

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Seine End-to-End-Technologieplattform, die auf mehreren proprietären Produktentwicklungs- und Produktverbesserungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell- (TCR-T) Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Wirksamkeit optimiert sind. Diese Plattform liefert Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Weitere Informationen unter https://www.medigene.de

Medigene

Pamela Keck Phone: +49 89 2000 3333 01 E-mail: investor@medigene.com

Aussender: Medigene AG Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

