US-Arbeitslosenanträge: 248k vs 230k exp. (227k vorher)US fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung: 1,684 Mio. vs. 1,7065 Mio. erwartet vs. (1,70 Mio. zuvor)EURUSD weitet in der ersten Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten und den Verbraucherpreisindex seine bisherigen Gewinne aus.Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA erreichten den höchsten Stand seit fünf Wochen. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt lag bei 231.000, was einen Anstieg um 2.750 gegenüber dem nicht ...

