Besser als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten sorgen für gute Stimmung an den deutschen Börsen. Sowohl der DAX als auch der MDAX fahren den zweiten Tag hintereinander ein Plus ein. Der deutsche Leitindex übersprang zeitweise sogar die 16.000-Punkte-Marke. Vor allem die Immobilien-Werte konnten am Mittwoch zulegen.Laut dem Bureau of Labor Statistics ist der Verbraucherpreisindex im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen. Die Jahresrate kletterte auf 3,2 Prozent. Der leichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...