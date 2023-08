Halle/MZ (ots) -



Der unter Spionageverdacht stehende Hauptmann ist aber nur ein sehr kleiner Teil einer gefährlichen Entwicklung für die Sicherheit in Deutschland und auch für die Stabilität der Demokratie. Schon vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine waren zwei Stränge zu erkennen: Den ersten Strang bildet die klassische Militärspionage, der zweite steht unter der Überschrift Desinformation, die über ein aus Russland gesteuertes Netz von klassischen Medien und Social Media in die Gesellschaft einträufelt. Inhaltlich sind diese Propaganda und Falschinformationen im Milieu der AfD anschlussfähig.



Das macht diese Aktivitäten Russlands auch so gefährlich für die Stabilität der Demokratie in Deutschland.



