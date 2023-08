The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2023

.

ISIN Name

CA37892G1072 GLOBALBLOCK DIG.ASS.TRAD.

CA94946J1084 WELLBEING DIGITAL SCIENCE

US03783T1034 APPHARVEST INC. DL-,0001

US4564631087 INDS BACHOCO SAB ADR/12

US54570M1080 LOTTERY.COM INC. DL-,0001

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken