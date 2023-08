Am übernächsten Wochenende startet für Borussia Dortmund die neue Saison. Vor dem ersten Spieltag der Bundesliga geht es beim BVB am kommenden Samstag im DFB-Pokal um den Einzug in die zweite Runde. Auftaktgegner ist das Team von Schott Mainz. Mehr als 11.000 Fans werden den BVB in Mainz unterstützen. Das Spiel findet im großen Stadion von Mainz 05 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...