Brigade-M3 European Acquisition Corp. (das "Unternehmen"), eine nach den Gesetzen der Kaimaninseln als "befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung" gegründete und an der Euronext Amsterdam, dem von der Euronext Amsterdam N.V. betriebenen geregelten Markt, notierte spezielle Akquisitionsgesellschaft, gibt bekannt, dass nach der Rücknahme aller notierten Anteilsscheine und Stammaktien am Aktienkapital des Unternehmens (die "Anteile" bzw. "Stammaktien") und gemäß einstimmigen schriftlichen Beschlüssen der Aktionäre des Unternehmens vom 9. August 2023 die folgenden Änderungen in Kraft treten:

Der Name des Unternehmens wurde von Brigade-M3 European Acquisition Corp. in BM3EAC Corp. geändert; Die Gründungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft (die "Gründungsurkunde und die Satzung") wurden geändert und neu gefasst, um die Neuausrichtung und Fortführung der Gesellschaft zu erleichtern; Alle ausgegebenen Anteile wurden in Stammanteile umgewandelt; und Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft wurde durch die Annullierung der genehmigten, aber nicht ausgegebenen Anteile von 53.000 US-Dollar auf 28.000 US-Dollar geändert.

Die geänderte und neu gefasste Satzung wurde auf der Website der Gesellschaft www.brigadeM3eac.com veröffentlicht.

WICHTIGE INFORMATION

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchsverordnung zu werten sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, den Kaimaninseln oder Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung oder ein öffentliches Angebot zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Im EWR richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (EU 2017/1129) in ihrer aktuellen Fassung sind. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (EU) Nr. 2017/1129, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist.

Contacts:

ANFRAGEN

BM3EAC Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022

E-Mail: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com