Als Antwort auf die jüngste Ankündigung von SAP, keine weiteren Innovationen für SAP-Lizenznehmer und Nutzer der Business Suite/ECC 6.0 und S/4HANA On-Prem bereitzustellen, bietet Rimini Street mit Rimini Support und Rimini Manage eine langfristige Servicegarantie für SAP-Lizenznehmer sowie verbesserten Support, erhebliche Einsparungen, Zuverlässigkeit, Flexibilität und planbare Kosten

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. bestätigte heute die garantierte Verfügbarkeit von 15 weiteren Jahren sorgenfreier und deutlich verbesserter Supportleistungen und Managed Services für die Zehntausenden von SAP ECC- und S/4HANA-On-Premises-Lizenznehmern.

Während der Druck auf die SAP ECC-Lizenznehmer steigt, bis 2027 auf S/4HANA zu migrieren, profitiert die beeindruckende Liste der SAP-Kunden von Rimini Street von der Freiheit und Flexibilität, Roadmap und Zeitplan für ihre IT-Infrastruktur selbst zu bestimmen. CXOs, IT- und Finanzverantwortliche sowie Vorstandsmitglieder erhalten so die Möglichkeit, mit einem vertrauenswürdigen Partner zu planen, umzusetzen und mutig zu innovieren.

Neue Sorgen bei SAP ECC- und S/4HANA-On-Premises-Lizenznehmern nach jüngsten SAP-Erklärungen

Zwei aktuelle Erklärungen von SAP haben die SAP ECC- und S/4HANA-On-Premises-Kundenbasis in Aufruhr versetzt. Sie lösten Befürchtungen von steigenden jährlichen Wartungskosten aus, während der Zugang zu neuen Funktionen nun ausschließlich Kunden der SAP Public und Private Cloud vorbehalten ist, die RISE in Verbindung mit SAP nutzen.

SAP-CEO Christian Klein erklärte am 20. Juli 2023 im Rahmen einer Konferenzschaltung zu den SAP-Geschäftsergebnissen für das zweite Quartal 2023: "Es ist wichtig zu betonen, dass die neuesten Innovationen und Funktionen von SAP nur in der SAP Public Cloud und SAP Private Cloud bei Verwendung von RISE mit SAP als Enabler bereitgestellt werden. Auf diese Weise können wir diese Innovationen schnell, flexibel, hochwertig und effizient umsetzen. Unsere Neuerungen werden nicht für Kunden mit On-Premise- oder gehosteten On-Premise-ERP-Lösungen auf Hyperscalern verfügbar sein."

Einen Artikel vom 27. Juli 2023 auf CIO.com mit dem Titel "SAP Raises On-Prem Support Costs Again to Drive Cloud Adoption" (SAP erhöht erneut On-Prem-Supportkosten, um die Cloud-Einführung voranzutreiben) beginnt der leitende Redakteur Peter Sayer mit folgender Aussage: "Im zweiten Jahr in Folge erhöht SAP die On-Premises-Supportkosten. Doch diesmal wird auch die Innovation beschnitten." In dem Artikel heißt es: "Ab Anfang 2024 wird SAP die Supportkosten erneut entsprechend dem lokalen Verbraucherpreisindex (VPI) erhöhen, aber nun steigt die Obergrenze auf 5 %."

Laut der Veröffentlichung von 3. August 2023 auf DSAG.com erklärte Thomas Henzler, Vorstand für Lizenzen, Service und Support der DSAG, der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe: "Als Interessenvertretung von mehr als 3.800 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen wir den Unternehmen nun empfehlen, mögliche geplante S/4HANA-Einführungen im Hinblick auf das Betriebsmodell sorgfältig zu überdenken insbesondere vor dem Hintergrund der erneut gestiegenen Wartungskosten. Die Ankündigung ist ein echter Showstopper und eine herbe Enttäuschung."

Jens Hungershausen, Vorsitzender des DSAG-Vorstands: "Kunden, die bereits in S/4HANA On-Premise investiert haben, werden nun befürchten, Millionen verschwendet zu haben. Es schafft kein Vertrauen, wenn SAP den Kunden nicht gleichzeitig klare Entwicklungspfade für einen nahtlosen Übergang in die Cloud und die nächste ERP-Generation aufzeigt, ohne die bisherigen Investitionen zu gefährden."

Rimini Support für SAP maximiert den ROI von ERP-Investitionen und schafft mehr Sicherheit

Immer mehr SAP-Lizenznehmer auch solche, die bereits auf S/4HANA migriert haben entscheiden sich für Rimini Support for SAP, den führenden Anbieter von Drittanbieter-Software-Support für SAP, um ihre IT-Investitionen effektiver zu nutzen und mehr mit ihnen zu erreichen, ohne sich um Upgrades sorgen zu müssen.

Rimini Support-Kunden, die ihr Unternehmen mithilfe von SAP-Lösungen betreiben, erhalten:

Garantierte 15 zusätzliche Jahre Support

Unterstützung bei Anpassungen

Bereitstellung von präzisen und rechtzeitigen fiskalischen, rechtlichen und regulatorischen Aktualisierungen

Direkter Zugang zu einem namentlich zugewiesenen Primary Support Engineer (PSE), der von Hunderten von Experten weltweit unterstützt wird

Garantierte 10-minütige Reaktionszeit für kritische Fälle bei einer durchschnittlichen Reaktionszeit von weniger als 90 Sekunden

Sofortige Einsparungen von 50 der jährlichen Wartungskosten und bis zu 90 der Supportkosten insgesamt

GE Lighting, a Savant Company, einer der führenden Anbieter von energieeffizienten Beleuchtungsprodukten für Privathaushalte und Smart Homes, gehört zu den Kunden von Rimini Support for SAP, die den Vorteil der Zusammenarbeit mit Rimini Street längst erkannt haben. Theresa Szoke, Vice President of Information Technology bei Savant Systems, Inc., berichtet: "Rimini Street war so schnell und proaktiv, dass wir uns keine Sorgen mehr über Fähigkeitslücken machen mussten. Rimini Street ist die Reserve, die wir brauchen." Sanjay Sethia, Senior Manager of Enterprise Applications bei GE Lighting, a Savant Company, fügt an: "In Rimini Street haben wir einen Partner, der jederzeit bereit ist, uns mit seinem umfassenden Know-how und authentischen Engagement zur Seite zu stehen."

Rimini Manage for SAP beinhaltet unbegrenzte Tickets und Optimierung der internen Ressourcen

Die Kunden von Rimini Manage for SAP profitieren von einer verbesserten Vorhersehbarkeit und einem erhöhten Geschäftswert:

Weniger Rückstau offener Tickets

Ursachenanalyse und -behebung

Schnelle Reaktion und kürzere Lösungszeiten durch branchenführende Service Level Agreements (SLAs)

Jederzeit verfügbarer, leichter Zugang zu SAP-Experten mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung

Planbares Kostenmodell mit unbegrenzten Tickets aus einem umfangreichen Katalog von Dienstleistungen

Iguatemi, Brasiliens beeindruckender Full-Service-Betreiber von 14 Shoppingcentern, 2 Premium-Outlets und 3 Geschäftshochhäusern, ist einer von mehr als 100 Kunden, die sowohl Rimini Support als auch Rimini Manage einsetzen, um einen nahtlosen Betrieb ihrer geschäftskritischen, umfassend angepassten SAP ECC 6.0-Programme zu gewährleisten und die erzielten Einsparungen in strategische Projekte zu reinvestieren.

Valdemar Castilho, IT Operations Manager bei Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., erklärt: "Der Vorschlag von Rimini Street für AMS hat uns aufgrund des einzigartigen Ansatzes dieses Modells begeistert. Neben der Kompetenz der Ingenieure und der extrem kurzen Reaktionszeit verschwenden wir heute keine Zeit mehr mit der Verwaltung der Tickets."

Erst kürzlich hat Rimini Street die Erweiterung und allgemeine Verfügbarkeit der Rimini Manage-Services für SAP-Cloud-Produkte bekannt gegeben und somit den Erfolg seiner stark differenzierten Application-Managed-Services weiter gestärkt.

Rimini Street ermöglicht Innovation für SAP-Kunden durch Optimierung und intelligente Ressourcenzuweisung

Seit fast 18 Jahren ebnet Rimini Street sowohl SAP- als auch Oracle-Kunden den Weg zu ambitionierten Innovationen und hilft ihnen, den ROI ihrer bestehenden ERP-Investitionen zu maximieren und zugleich auf einen stark verbesserten Software-Support zurückzugreifen. Rimini Street-Kunden sind nicht länger der Hersteller-Roadmap mit ihren kostspieligen, unerwünschten Upgrades und Migrationen ausgeliefert, sondern profitieren von zeitlicher Flexibilität und Systemoptimierungen. Und sie haben die Wahl unter den besten Optionen, um die Leistung ihrer IT-Umgebung zu verbessern.

Quadient, ein führender britischer Anbieter von intelligenten Lösungen für die Kommunikationsautomatisierung und intelligenten Post- und Paketschließfächern, hat erkannt, dass die Qualität und Kosteneffizienz von Rimini Street die Modernisierungsinitiativen für seine SAP-Systeme in Deutschland und Frankreich beschleunigen kann. Dank Rimini Street war Quadient in der Lage, seine bestehende SAP-Lösung durch ein Upgrade des Betriebssystems, der Datenbank und der veralteten Schnittstellen unterbrechungsfrei zu modernisieren.

"Das Beste daran ist, dass unsere Kunden keinen Unterschied bemerkt haben. Wir arbeiten weiterhin zusammen, aber über verbesserte und konforme Systeme. Wir können eine ISO-Zertifizierung erhalten das ist entscheidend für die Zusammenarbeit mit Partnern wie der britischen Post", so Hugues Piet Lataudrie, Row Director BO Solutions und Digital BP bei Quadient.

"Rimini Street gibt SAP-Lizenznehmern die Möglichkeit, eine größere Auswahl an Lösungen einzusetzen, die ihre aktuellen und künftigen Geschäftsanforderungen optimal erfüllen. Durch die Befreiung von Hersteller-Roadmaps, die oft kostspielige, nicht benötigte Upgrades und Migrationen vorsehen, können IT-Führungskräfte ihre wertvolle Zeit, ihr Budget und ihre Unternehmensressourcen auf strategische Projekte konzentrieren, um ihr Wachstum voranzutreiben", kommentiert Luiz Mariotto, Group Vice President und Principal Product Manager von SAP bei Rimini Street. "Wir fordern alle SAP-Lizenznehmer dazu auf, den SAP Savings Calculator zu verwenden, um ihr eigenes Einsparpotenzial zu ermitteln und sich den mehr als 800 SAP-Lizenznehmern anzuschließen, die bereits Rimini Street nutzen. Rimini Street garantiert weitere 15 Jahre hochwertigen und zuverlässigen Support für unternehmenskritische Systeme und hilft der IT-Abteilung, als strategischer Partner des Unternehmens und nicht als Kostenstelle betrachtet zu werden."

Entdecken Sie das vollständige Portfolio von Rimini Street mit extrem reaktionsschnellen, zuverlässigen und bewährten Lösungen in den Bereichen Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Beobachtbarkeit, professionelle Dienstleistungen und die End-to-End-Outsourcing-Lösungen Rimini ONE für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

