Martinsried bei München (ots) -- Gilead fördert mit dem ALL4LIVER Grant weltweit Projekte, die an der Eliminierung von Virushepatitis bis 2030 arbeiten -- Erstmalig stehen auch für Organisationen aus Deutschland 200.000 US-Dollar zur Verfügung -- Förderanträge können bis 30. September 2023 online eingereicht werden -Gilead Sciences, Inc. hat die Fortsetzung des Förderprogramms "ALL4LIVER Grant 2023" und dessen Ausweitung auf Deutschland bekanntgegeben. Unter dem Motto "Test. Link. Prioritize" will das Unternehmen innovative Projekte unterstützen, die Testungen auf Virushepatitis vorantreiben, den Zugang zu Gesundheitsversorgung verbessern und/oder Virushepatitis in den Fokus der Politik rücken.Das ALL4LIVER Förderprogramm gibt es bereits seit 2021: Mit mehr als 1 Million US-Dollar wurden zunächst Initiativen in der Region Asien-Pazifik gefördert - nun hat Gilead das Programm global ausgeweitet. Es ist für Organisationen verfügbar, die sich mit Hepatitis C, Hepatitis B oder Hepatitis D befassen. Erstmals stehen damit auch für Anträge von Organisationen in Deutschland Mittel in einer Gesamthöhe von 200.000 US-Dollar zur Verfügung: Interessierte Einrichtungen können bis zum 30. September 2023 Förderanträge online über das Gilead Grant-Portal (https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/) einreichen.2016 setzte sich die Weltgesundheitsorganisation das Ziel, Virushepatitis als Gefahr für die öffentliche Gesundheit bis 2030 zu eliminieren. Es bleiben noch sieben Jahre: Entschiedenes Handeln ist gefragt - und die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Stakeholdern weltweit. Denn es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Testangebote und Therapieoptionen besser zugänglich zu machen. Gilead engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten für Menschen mit Virushepatitis. In Partnerschaft mit Organisationen aus den Communities möchte das Unternehmen gemeinsam Hürden beseitigen, die einer guten Gesundheitsversorgung im Wege stehen.Tatsache ist: Die Eliminierung von Virushepatitis bis 2030 ist möglich. Doch die COVID-19-Pandemie hat vieles ausgebremst. "Unterstützung durch Initiativen wie dem ALL4LIVER Förderprogramm von Gilead ist wichtiger denn je, damit die Virushepatitis weiterhin die gebotene Aufmerksamkeit erhält", betonte Danjuma Kamlen Adda, Präsident der World Hepatitis Alliance. "Die Ausweitung des Gilead ALL4LIVER Programms 2023 zeigt, dass wir es ernst meinen - und diese globale Herausforderung in Angriff nehmen und allen Menschen mit Lebererkrankungen eine gesündere Zukunft bieten wollen", ergänzt Alex Kalomparis, Senior Vice President of Public Affairs bei Gilead Sciences.Über den ALL4LIVER GrantGilead Sciences hat 2021 den ALL4LIVER Grant ins Leben gerufen: Mit der alle zwei Jahre vergebenen Förderung werden Projekte aus verschiedenen Communities unterstützt, die auf das WHO-Ziel hinarbeiten, Virushepatitis bis 2030 als Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu eliminieren. Weitere Informationen über den ALL4LIVER Grant finden Sie unter: https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/.