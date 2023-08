Nidda/Rotenburg a. d. Fulda (ots) -Wer sich für spirituelle und energetische Heilmethoden interessiert, hat noch bis zum 15. August 2023 die Chance, vergünstigte Karten für den DGH-Kongress Geistiges Heilen zu erhalten. Beim 21. Kongress des Dachverbandes Geistiges Heilen e. V. (DGH) bieten über 20 Referentinnen und Referenten in rund 45 Vorträgen, Workshops und Veranstaltungen zur Spirituellen Einkehr Einblicke in ihre Heilarbeit. Wer möchte, kann eine Heil- und Krankensalbung empfangen oder in den Genuss einer Heilbehandlung kommen. Die kostenfreien Heilbehandlungen in voller Länge für Kongressbesucher werden von erfahrenen, "anerkannten Heilerinnen und Heilern nach den Richtlinien des DGH e. V." durchgeführt.Programm-Highlights"Aura-Chirurgie nach Gerhard Klügl" mit der Zahnärztin und Heilerin Dr. med. dent. Vera Seybold-Epting, "Musik und Atem - Heilsame Musik erfahren und ihre Wirkung messbar nachweisen" mit der Sängerin und Heilerin Gisela Krambeer, eine meditative Reise mit der Bestseller-Autorin Melanie Missing in die Dimensionen der Engel und Einhörner, Schamanische Heiltrancen mit dem Experten für nordischen Schamanismus Ulf Straßburger, Einblicke in die Zusammenarbeit mit der Geistigen Welt und Human Design als ein Weg zu mehr Verständnis füreinander mit der medialen Heilerin und Human Design-Spezialistin Christiane Tietze, "Maria Magdalena und die Harmonisierung der Chakras" - ein Vortrag mit dem Heiler und Archäologen Jürgen Bongardt, eine praktische Einführung ins Thema "Reinkarnation: Karma und Geistiges Heilen" mit dem erfahrenen Heiler-Ehepaar Renate und Hans Kollenbrath, achtsame Energielenkung durch Zapchen (eine Methode, die aus der tibetischen Kultur stammt) mit Marion von Gienanth, u. v. m.: Das abwechslungsreiche Programm bietet auch für Besucher, die schon mehrmals den DGH-Kongress erlebt haben, neue Inspirationen.Flat-Rate-System, 3-Tages-, Tages- und Halbtageskarten ermöglichen eine flexible KongressplanungDas Flat-Rate-System ermöglicht, seine Lieblingsveranstaltungen vor Ort spontan auszuwählen. Wer sich ein volles Kongresswochenende gönnt und gerne singt, kann sich auf den Chanting-Abend am Samstag freuen. "Singen fördert sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit und ist ein Tor zur spirituellen Welt", sagt die Heilerin, Musiktherapeutin und Psychotherapeutin Ulrike Zimmermann, die durch den Abend führen wird.Wer seinen Kongresstag nach all den inspirierenden Impulsen lieber in Ruhe ausklingen lassen möchte, kann die grandiose Aussicht von der Hotelterrasse aus ins Tal genießen, sich ein kleines "Waldbad" im Grünen gönnen oder sich im Wellnessbereich entspannen.Der Kongressort, das Göbel's Hotel Rodenberg im hübschen hessischen Städtchen Rotenburg a. d. Fulda, ist mit dem Auto und der Bahn gut zu erreichen. Wer nicht das ganze Wochenende über Zeit hat, kann das Angebot einer Tages- bzw. Halbtageskarte nutzen.Programminfos: https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2023.htmlTickets: https://shop.dgh-ev.deVergünstigter Vorverkauf: bis zum 15.08.2023Online-Vorverkauf: bis 15.09.2023Kongressort und Anreise:Göbel's Hotel Rodenberg, www.goebels-rodenberg.dehttps://www.dgh-ev.de/kongress/anfahrt.htmlÜbernachtungsmöglichkeiten:www.goebels-rodenberg.dewww.mer-rotenburg.de,Kontakt und Infos zum DGH e. V.:Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH), E-Mail: info@dgh-ev.de, Internet: www.dgh-ev.dePressekontakt:Irisa Abouzari, Tel.: 0221 - 545543, E-Mail: presse@dgh-ev.deOriginal-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112477/5577982