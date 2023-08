Seit dem Hoch im Jahr 2022 hat sich der Kalipreis geviertelt und notiert jetzt in der Nähe des Durchschnitts der Jahre 2016 bis 2021. Damit werden auch die Kaliproduzenten wieder interessant: So wird der norwegische Kaliproduzent YARA voraussichtlich im kommenden Jahr den Gewinn je Aktie auf geschätzte 35,4 NOK verdoppeln. Dazu kommt eine aktuelle Dividendenrendite von über 9 %. YARA ist außerdem im Zukunftsmarkt für Ammoniak zum Transport von grünem Wasserstoff präsent. Auch charttechnisch stimmt die Perspektive inzwischen wieder: Seit Ende Juni befindet sich die Aktie in einer Kurserholung.



