DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet vorläufige Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2023

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta/11.08.2023/08:00) - Presse Information

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet vorläufige Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2023

* Aufträge für Medizintechnik im hohen einstelligen Millionenbereich, weitere aussichtsreiche Projekte in Arbeit * Entscheidung bei wichtigen Solarprojekten im zweiten Halbjahr 2023 erwartet * Die Bruttomarge liegt bei 26,7 % * Die Liquidität belief sich zum 30. Juni 2023 auf 17,6 Mio. EUR

Kahl am Main, 11. August 2023 - Die Singulus Technologies AG (Singulus Technologies) gibt bekannt, dass im ersten Halbjahr 2023 ein Umsatz von 41,7 Mio. EUR (Vorjahr: 44,2 Mio. EUR) erzielt wurde. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das erste Halbjahr 2023 belief sich auf -0,7 Mio. EUR im Vergleich zu 1,5 Mio. EUR im Vorjahr. Das zweite Quartal des Jahres 2023 war mit einem EBIT in Höhe von 0,2 Mio. EUR positiv (Vorjahr: 1,4 Mio. EUR) und zeigte eine leichte Verbesserung gegenüber dem 1. Quartal 2023.

Die Bruttomarge für das erste Halbjahr 2023 lag mit 26,7 % auf dem Niveau des Vorjahres (26,8 %). Die frei verfügbare Liquidität des SINGULUS TECHNOLOGIES Konzerns belief sich zum 30. Juni 2023 auf 17,6 Mio. EUR, im Vergleich zu 18,7 Mio. EUR zum Jahresende 2022. Der Auftragseingang in diesem Zeitraum betrug 24,1 Mio. EUR, verglichen mit 33,5 Mio. EUR im Vorjahr. Im zweiten Quartal wurde ein Auftragseingang von 10,0 Mio. EUR verzeichnet, im Vergleich zu 27,1 Mio. EUR im Vorjahr. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2023 belief sich auf 67,2 Mio. EUR, während er im Vorjahr bei 104,0 Mio. EUR lag.

Die Mitarbeiterzahl im Singulus Technologies Konzern ist zum 30. Juni 2023 mit 298 Mitarbeiter durch die Schließung der Fertigung in Fürstenfeldbruck gesunken (31. Dezember 2022: 321 Mitarbeitern).

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands von Singulus Technologies, äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Unternehmens bezüglich weiterer erfolgsversprechender Projekte im zweiten Halbjahr. Er betonte, dass es in allen Segmenten vielversprechende Projekte gebe, die kurz vor der Entscheidungsphase stünden. Zudem biete das neue Arbeitsgebiet Wasserstofftechnik erhebliches Potenzial für die kommenden Jahre.

Die Gesellschaft hat nach Ende des Berichtszeitraums ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 verändert und die neuen Erwartungen am 6. Juli 2023 veröffentlicht. Aufgrund von Verzögerungen bei wichtigen Projekten im Solarbereich erwartet Singulus Technologies nun Umsätze innerhalb einer Bandbreite von 90 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR. Das EBIT wurde ebenfalls angepasst und wird in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags in EUR prognostiziert. Die Erreichung dieser Finanzkennzahlen setzt eine planmäßige Entwicklung der Geschäftstätigkeit in allen Segmenten voraus.

SINGULUS TECHNOLOGIES Konzernkennzahlen nach IFRS (ungeprüft)

1. Halbjahr 2022 2023 Umsatz (brutto) Mio. EUR 44,2 41,7 Auftragseingang Mio. EUR 33,5 24,1 Auftragsbestand (30.06.) Mio. EUR 104,0 67,2 EBIT Mio. EUR 1,5 -0,7 EBITDA Mio. EUR 3,5 0,7 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 0,5 -1,9 Periodenergebnis Mio. EUR 0,9 -1,8 Mitarbeiter (30.06.) 321 298 Ergebnis pro Aktie, basic EUR 0,10 -0,2

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen:

. Umweltbewusstsein

. Effiziente Nutzung von Ressourcen

. Vermeidung unnötiger CO2-Belastung

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A2AA5H / ISIN DE000A2AA5H5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)