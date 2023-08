Dier IT-Konzern Fabasoft hat im 1. Geschäftsquartal 2023/2024 Umsatzerlöse in Höhe von 19,7 Mio. Euro (Vorjahreswert 15,0 Mio. Euro) erreicht. Das EBITDA liegt bei 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro), das EBIT bei 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro), das Periodenergebnis bei 1,8 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. Euro). "Die positive Geschäftsentwicklung zeigt die Innovationskraft und Lösungskompetenz für die Kernthemen des Digitalen Wandels im Fabasoft Konzern. Dabei machen sich nun insbesondere die Investitionen der letzten Jahre in das wachstumsstarke Business-Ökosystem Proceco für dokumentenintensive Geschäftsprozesse sowie in unser modernes, internationales Absatzmarketing bezahlt", erklärt Fabasoft CEO Helmut Fallmann, ...

