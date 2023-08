Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 6,5 % auf 1,51 Mrd. Euro, das Vorsteuerergebnis wuchs um 5,9 % auf 93,8 Mio. Euro bei einer unveränderten Marge von 6,2 %. Hier war BECHTLE weit weniger zugetraut worden. Nach Steuern verdiente das Unternehmen 66 (Vorjahr 64) Mio. Euro, je Aktie übertraf das Ergebnis mit 53 Cent die Analystenprognosen um 2 Cent und den Vorjahreswert um 3 Cent. Die positive Entwicklung auf Konzernebene war getragen vom Segment IT-Systemhaus & Managed Services. Im IT-E-Commerce spürte das Unternehmen hingegen den Sättigungsgrad bei vielen Kunden, die in den letzten Jahren stark in klassische IT-Infrastruktur wie PCs investiert haben. Nun geht BECHTLE aber davon aus, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr beleben wird. Daher bekräftigt das Unternehmen seine im März veröffentlichte Prognose. Den Umsatz und das Ergebnis möchte BECHTLE im Gesamtjahr deutlich steigern und die Marge in etwa auf Vorjahresniveau halten. Das kommt heute der Aktie zugute.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken