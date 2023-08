Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten Australiens im Juli fielen, mit einem Rückgang auf 6%, erfreulich aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Inflationsziel der australischen Notenbank (Reserve Bank of Australia, RBA) sei eine Range von 2% bis 3%. Von diesem Ziel sei man derzeit noch weit entfernt. Die RBA sei aber optimistisch, den Zielwert auf Sicht der nächsten 1 bis 2 Jahre zu erreichen. Generell sei der Inflationstrend in den Industriestaaten fallend. Aus diesem Grund habe die Notenbank auch den Leitzins mit 4,10% beibehalten. ...

