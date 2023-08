Geelys Elektroauto-Marke Zeekr senkt in China die Preise ihres Modells Zeekr 001. Wer noch in diesem Jahr einen 001 kauft, erhält bis zu 37.000 Yuan (ca. 4.700 Euro) Nachlass. Außerdem kündigt die Geely-Tochter eine Performance-Version des Modells mit dem Namenszusatz FR an. Konkret gewährt Zeekr Kunden, die eine der vier Varianten des Shooting Brake 001 noch dieses Jahr kaufen, einen Rabatt zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...