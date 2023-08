Beim Umsatz meldet Rheinmetall für das zweite Quartal ein Plus von 6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT steigt um 4 Prozent auf 118 Millionen Euro an. Beim Auftragsbuch gibt es ein Plus von 17 Prozent auf rund 30 Milliarden Euro. Das stützt das weitere Wachstum von Rheinmetall. Die Analysten der DZ Bank bestätigen die Kaufempfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...