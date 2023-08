Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hinweise der EZB, dass der Hochpunkt der Leitzinsen möglicherweise schon erreicht ist, hatten einen stark dämpfenden Einfluss auf das kurze Ende der Bundkurve, so die Analysten der DekaBank.Sie würden hier aber mit einer temporären Gegenbewegung rechnen. Zwar würden sie davon ausgehen, dass die EZB die Leitzinsen nicht weiter anheben werde, würden die Markterwartungen über ausgeprägte Senkungen schon im kommenden Jahr jedoch für nicht realistisch halten. Die Renditen in den längeren Laufzeitbereichen hätten in den vergangenen Wochen Auftrieb von steigenden Inflationserwartungen, höheren Renditen von US-Treasuries und dem Aufweichen der Yield Curve Control durch die Bank of Japan erhalten. Bei weiter rückläufigen Inflationsraten im Euroraum und sich abzeichnenden Leitzinssenkungen in den USA sollten diese Faktoren mittelfristig jedoch an Bedeutung verlieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...