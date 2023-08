Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Inflationsdaten aus den USA sorgten am Nachmittag für einen abrupten Anstieg in EUR/USD, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 3,2% habe die Inflation unter den Erwartungen gelegen und bestätige den nachlassenden Inflationsdruck. Das Thema Leitzinserhöhung in den USA dürfte damit durch sein. In einer ersten Reaktion sei EUR/USD bis auf 1,1065 geklettert. Am Tagesende jedoch habe EUR/USD bereits wieder bei Werten um 1,1000 notiert. Der nachlassende Inflationsdruck gepaart mit Zinssenkungsfantasien biete auf Sicht der nächsten Wochen Chancen auf Kurse um 1,1250. (11.08.2023/alc/a/a) ...

